МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. "Деловая Россия" полагает, что второй волны закрытий бизнеса, как это было с апреля по май, удастся избежать, однако возможно ужесточение режима безопасности и контроля, заявил РИА Новости президент "Деловой России" Павел Титов.

В Москве в пятницу выявлено наибольшее число случаев COVID-19 за сутки — 1560, в Санкт-Петербурге — 224, Подмосковье — 208, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. Вместе с тем, как ранее в пятницу заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в настоящий момент речи о каких-то дополнительных ограничениях из-за коронавируса не идет.

"На сегодняшний день статистика по заболевшим практически с каждым днем ухудшается, поэтому многие предприниматели сохранили или дистанционный формат работы, или же вывели лишь часть сотрудников в офлайн. Несмотря на это, мы не рассчитываем, что будет такая повторная волна закрытий и ограничений, как в период с апреля по май. Ожидаем, конечно, что будет ужесточение режима безопасности", — считает Титов.

МЕРЫ И ПОДДЕРЖКА

"Прежде всего, наверное, это отразиться на том, что будут введены какие-то рекомендательные меры по дистанционной работе для тех, кто может себе это позволить. Ко всему прочему, скорее всего, будет более серьезный контроль перчаточно-масочного режима. Потому что на текущий момент, несмотря на то, что этот режим действует, он очень слабо поддерживается в регионах России, население городов практически не обращает на него внимание", — рассуждает собеседник агентства.

При этом он отметил, что бизнес-объединение не ожидает сценария, как в апреле-мае, связанного с тотальным закрытием и вводом ограничительных мер. "Отмечу, к повтору этих ограничений экономика страны и бизнес, в частности, не готовы. Так как превалирующее большинство МСП может просто не пережить новую волну закрытий", — уверен Титов.

"Как элемент поддержки экономики или населения, на наш взгляд, необходимо продлить все уже запущенные меры поддержки до конца года. Также мы надеемся, что пережить последствия самоизоляционного периода и ограничительных мер поможет Единый план восстановления экономики, для включения в который "Деловая Россия" неоднократно направляла свои предложения по мерам поддержки бизнеса", — добавил он.

В пятницу правительство РФ одобрило проект общенационального плана действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения в экономике.

ДЕЖУРСТВА И УДАЛЕНКА

Что касается правил работы самой "Деловой России" в новых реалиях, с марта по август включительно организация работала дистанционно, рассказала РИА Новости вице-президент руководитель исполкома "Деловой России" Нонна Каграманян.

С сентября организация начала выводить сотрудников в офлайн, но с определённым графиком дежурств, при этом соблюдаются рекомендации по дистанции 1,5 метра между рабочим местами, обеспечение сотрудников средствами индивидуальной защиты.

"На текущий момент мы планируем соблюдать текущий график дежурств, где часть сотрудников находится в офисе, а остальная часть работает дистанционно. Будем следить за эпидемиологической обстановкой и рекомендациями Роспотребнадзора", — сказала она.

В то же время, некоторые компании, входящие в "Деловую Россию" оставили сотрудников в дистанционном формате работы, некоторые, чьи предприятия связаны с беспрерывным производством, работают офлайн, но со строгим соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора.

"Деловая Россия" в мае провела широкую информационную кампанию для оповещениях всех работодателей о правилах вывода сотрудников в офлайн и соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора на рабочих местах.