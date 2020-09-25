ВОЛГОГРАД, 25 сен — ПРАЙМ. УФАС Волгоградской области оштрафовало сеть ювелирных магазинов Sunlight на 400 тысяч рублей за фейковый "уход с рынка", сообщается на сайте ведомства.

"Волгоградским УФАС России сеть магазинов "Sunlight" (ООО "Солнечный свет") привлечена к административной ответственности по части 1 статьи 14.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в виде штрафа в размере 400 тысяч рублей", — говорится в сообщении УФАС.

По данным ведомства, дело о нарушении закона о рекламе было возбуждено по заявлению местной жительницы, которой на телефон пришло сообщение от Sunlight об уходе с рынка и бесплатной раздаче украшений, а также о скидках до 80%, при этом магазин продолжал работать.

Отмечается, что жалобы на такую рекламу продолжают поступать в ведомство, УФАС Волгоградской области направляет их в УФАС Челябинской области, так как центральный аппарат ведомства наделил последний полномочиями по рассмотрению дела о деятельности сети.