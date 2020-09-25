МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. Сервис онлайн-заказа такси "Ситимобил" в связи с ростом заболеваемости коронавирусом в Москве усилил меры по обеспечению безопасности пассажиров и водителей и возобновляет установку перегородок в автомобилях партнеров, говорится в сообщении компании.

Ранее в пятницу в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса сообщили, что число случаев COVID-19 в РФ за сутки выросло на 7212 — до 1 136 048. Наибольшее число случаев COVID-19 выявлено в Москве – 1560. Это самый большой показатель в столице за последние три месяца.

"Сервис заказа такси "Ситимобил" в связи с ростом заболеваемости COVID-19 в Москве усилил меры по обеспечению безопасности пассажиров и водителей. Компания в большем объеме возобновляет раздачу бесплатных медицинских масок, антисептических гелей и перчаток в Домах такси и в офисах партнеров", – говорится в сообщении сервиса.

Кроме того, "Ситимобил" возобновляет начатую в апреле в тестовом режиме установку перегородок между водителями и пассажирами. "С марта такие перегородки были установлены в несколько сотен машин, сейчас мы продолжим оснащать ими автомобили", — говорится в сообщении.

В ближайшее время "Ситимобил" направит сообщение водителям с просьбой с повышенным вниманием относиться к мерам борьбы с распространением вируса – регулярно проводить дезинфекцию машин, проветривать салон и пользоваться антисептиками и средствами. Также агрегатор разместит соответствующие памятки в Домах такси.