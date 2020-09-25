МОСКВА, 25 сен —ПРАЙМ. Руководство немецкого авиаконцерна Lufthansa намерено сократить порядка 1,1 тысячи пилотов — значительно больше, чем было заявлено в июне, сообщает журнал Spiegel.

По его данным, соответствующая информация стала известна в ходе состоявшегося в начале недели заседания наблюдательного совета Lufthansa. Издание подчеркивает, что в июне авиаперевозчик сообщал о планах по сокращению до 600 пилотов.

Отмечается, что сокращения связаны с дальнейшим падением спроса. Часть пилотов досрочно уйдут на пенсию, часть будут переведены на неполный рабочий день.

Lufthansa сообщала в разгар пандемии коронавируса, что теряет миллион евро в час. Акционеры Lufthansa в июне практически единогласно, 98% голосов, одобрили пакет помощи от государства в размере 9 миллиардов евро.