МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. "Совкомфлот" будет участвовать в тендере на право разместить заказ на строительство танкеров для проекта "Арктик СПГ 2" на зарубежных верфях, сообщил журналистам генеральный директор "Совкомфлота" Игорь Тонковидов в кулуарах форума "Транспортное образование и наука".

"Мы участвуем во всех тендерах, которые касаются российских шельфовых и арктических проектов, потому что иначе мы отдаем эту национальную грузовую базу своим конкурентам", — сообщил Тонковидов, отвечая на вопрос, будет ли компания участвовать в тендере на строительство танкеров на зарубежных верфях.

Победитель тендера разместит заказ на строительство газовозов, а после их поставки выступит владельцем судов и будет эксплуатировать их в рамках долгосрочных тайм-чартерных договоров с ООО "Арктик СПГ 2" ("дочка" "Новатэка").

Речь идет о строительстве газовозов Arc7 для проекта "Арктик СПГ 2" на зарубежных верфях со сроком сдачи в 2023-2024 годах. Это станет дополнением к заказу на 15 газовозов для "Арктик СПГ 2", производителем которых станет судоверфь "Звезда".

"Мы участвуем в тендере, а дальше решают его организаторы. Я так понимаю, это не только "Новатэк". Есть и другие акционеры. И они определят – как выступили участники с точки зрения конкурентоспособности их предложений, и в зависимости от этого примут решение", — рассказал глава "Совкомфлота", отвечая на вопрос об участии компании в тендере самостоятельно или в составе консорциума.

По словам Тонковидова, итоги тендера ожидаются уже в следующем месяце. "Мы ожидаем в октябре, но это наши ожидания. У меня нет более точной информации", — сказал он.