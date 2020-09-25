МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. Онлайн-сервисы заказа таки продолжают реализацию мер по противодействию распространения коронавируса: "Везет" установит в машинах рециркуляторы воздуха, "Ситимобил" возобновляет установку перегородок в автомобилях партнеров, а водители "Яндекс.Такси" смогут установить такие перегородки самостоятельно, рассказали РИА Новости представители компаний.

Ранее в пятницу в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса сообщили, что число случаев COVID-19 в РФ за сутки выросло на 7212 — до 1 136 048. Наибольшее число случаев COVID-19 выявлено в Москве – 1560. Это самый большой показатель в столице за последние три месяца.

"ГК "Везёт" договорилась об оснащении такси компактными УФ-рециркуляторами — новой российской разработкой ("Росэлектроника") для эффективного обеззараживания воздуха в салоне легковой машины. Они станут дополнением к индивидуальным средствам защиты и смогут обезопасить пассажиров и водителей от болезнетворных вирусов и бактерий", — рассказали в пресс-службе "Везет".

В компании добавили, что вне зависимости от того, как сложится ситуация, сервис "Везёт" готов к возможным усилениям ограничительных мер. "В главных офисах компании продлен удаленный режим работы до декабря, а в водительских офисах и контактных центрах по-прежнему соблюдается масочный режим и проводится дезинфекция", — сказали в пресс-службе сервиса.

В "Ситимобил" ранее сообщили, что сервис возобновляет начатую в апреле в тестовом режиме установку перегородок между водителями и пассажирами.

В "Яндекс.Такси" рассказали, что компания не ослабляла меры противодействия коронавирусу, а защитные экраны в машинах водители могут установить самостоятельно в пункте бесплатной дезинфекции в Москве. "Мы не приостанавливали коммуникации, направленные на профилактику коронавируса, мы продолжаем информирование как в водительском приложении, так и в пользовательском. Как и ранее, для наших партнеров доступны пункты дезинфекции автомобилей, а также есть возможность установки защитных экранов", — сказали в пресс-службе "Яндекс.Такси".

"Ситимобил" сообщил также, что в связи с ростом заболеваемости COVID-19 в Москве усилил меры по обеспечению безопасности пассажиров и водителей. Компания в большем объеме возобновляет раздачу бесплатных медицинских масок, антисептических гелей и перчаток в Домах такси и в офисах партнеров.