МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Россия имеет фантастический потенциал развития внутреннего туризма, вклад туристической отрасли в ВВП РФ в ближайшие 10 лет должен увеличиться втрое с нынешних 4%, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

"Туристическая индустрия — это почти 4% ВВП нашей большой страны. Это драйвер, который влияет на более чем на 50 различных смежных отраслей экономики", — сказал он в видеообращении, посвященном международному Дню туризма.

"Поддержка туриндустрии — это одна из приоритетных задач государства. По поручению президента мы готовим национальный проект в сфере туризма. Этот проект ставит перед собой очень амбициозные цели на горизонте ближайших 10 лет. Это получить трехкратный рост поездок наших граждан по нашей стране; это более чем двукратное увеличение рабочих мест в отрасли, их будет почти 6 миллионов человек; и трехкратный рост ВВП от туристической отрасли", — заявил Чернышенко. По его словам, уже сейчас в отрасли заняты более 2,5 миллионов россиян.

Вице-премьер отметил "фантастический потенциал" внутреннего туризма России. "Туризм… играет важнейшую роль в формировании имиджа России, это наш важный элемент культурного и исторического наследия, и у нас фантастический потенциал для развития нашего родного внутреннего туризма. Это и Алтай, Байкал, Хакасия, Северный Кавказ, Крым, Балтика, Дальний Восток — от одних названий хочется прямо сразу туда поехать", — сказал он.