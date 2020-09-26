МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Минэкономразвития ожидает в 2020 году увеличения объема грузовых перевозок морским транспортом через порты РФ на 9,7% по сравнению с прошлым годом — до 20,3 миллиона тонн, говорится в опубликованном в субботу трехлетнем макроэкономическом прогнозе МЭР.

Объем грузовых перевозок в 2023 году оценивается в 20,81 миллиона тонн (рост на 12,4% по сравнению с 2019 годом).

"Морской транспорт играет важную роль в транспортном обеспечении внешнеэкономических связей страны. В 2019 году коммерческие отправления грузов морским транспортом составили 18,5 миллионов тонн (-20,2%)", — говорится в материалах МЭР.

"Развитие морской портовой инфраструктуры, наращивание портовых мощностей является одной из основных задач развития транспортной системы, обеспечивающей связь страны с внешними рынками", — отмечают в министерстве.

Перевозки грузов внутренним водным транспортом в текущем году, как ожидается, снизятся на 0,6% к 2019 году — до 107,5 миллионов тонн, а в 2023 году – вырастут на 5,5%, до 114 миллионов тонн. "Развитие потенциала грузовых перевозок внутренним водным транспортом будет определяться модернизацией инфраструктуры, техническим состоянием судоходных гидротехнических сооружений", — отмечается в прогнозе.