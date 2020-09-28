МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Наблюдательный совет компании Х5 Retail Group, управляющей сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель", рекомендовал продлить контракт с главным исполнительным директором компании Игорем Шехтерманом на следующие два года, говорится в сообщении ритейлера.

"X5 Retail Group объявляет о решении наблюдательного совета рекомендовать продление контракта главного исполнительного директора и члена правления Игоря Шехтермана на новый двухлетний срок, заканчивающийся в день проведения ГОСА (годового общего собрания акционеров — ред.) в 2023 году. Текущий контракт с главным исполнительным директором истекает в мае 2021 года", — говорится в сообщении.

X5 Retail Group — крупнейший по объему выручки российский ритейлер. Количество магазинов компании на конец июня достигло 17 025. Выручка X5 в 2019 году увеличилась на 13,2% — до 1,734 триллиона рублей, EBITDA по МСФО — на 13,9%, до 122,585 миллиарда рублей. Основным акционером X5 является CTF Holdings S.A., который входит в консорциум "Альфа-Групп" (47,86% акций компании), free float составляет 40,61%.