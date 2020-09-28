МОСКВА, 28 сен — РИА Недвижимость. PNK Group построит для IDS Borjomi Russia в подмосковном индустриальном парке "Северное Шереметьево" крупнейший в России завод по производству бутилированной питьевой воды, сообщила девелоперская компания.

Завод мощностью более 1 миллиарда бутылок в год в Дмитровском районе Московской области будет производить воду "Святой источник". Завод станет четвертым производственным комплексом IDS Borjomi в России, указывается в сообщении. Сейчас российские заводы компании выпускают около миллиарда бутылок в год. Таким образом, запуск новых мощностей в Подмосковье позволит удвоить ежегодный объем производимой продукции.

"Новый проект реализуется по принципу built-to-suit, подразумевающему передачу объекта в собственность заказчика после ввода в эксплуатацию. Строительство начнется уже в конце 2020 года на территории "PNK Парк Северное Шереметьево" в Подмосковье, открытие завода по производству воды "Святой Источник" запланировано на начало 2022 года", — говорится в нем.

Как уточняется в релизе, комплекс с полностью автоматизированными производственными линиями, распределительным центром на 40 тысяч паллетомест и научно-исследовательской лабораторией займет 45 тысяч квадратных метров на участке 14 гектаров.

IDS Borjomi Russia входит в IDS Borjomi International, которой принадлежат бренды Borjomi, "Святой источник" и "Эдельвейс" и восемь заводов по розливу воды в России, на Украине и в Грузии. Основной владелец IDS Borjomi – "Альфа-групп".

PNK Group — один из крупнейших российских девелоперов складской и индустриальной недвижимости. В портфеле компании 33 индустриальных парка общей площадью более 5 миллионов квадратных метров.