МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Крупнейшая в мире металлургическая компания ArcelorMittal договорилась о продаже своего бизнеса в США американской компании Cleveland-Cliffs, говорится в сообщении покупателя.

Стоимость активов — примерно 1,4 миллиарда долларов. В частности, Cleveland-Cliffs должна заплатить около 873 миллионов долларов собственными акциями и 505 миллионов — деньгами. Завершение продажи ожидается до конца года.

"После совершения сделки Cleveland-Cliffs станет крупнейшим производителем плоского стального проката в Северной Америке (…) Компания также станет крупнейшим производителем железорудных окатышей в Северной Америке с мощностью в 28 миллионов тонн продукции в год", — говорится в сообщении.

ArcelorMittal — крупнейшая металлургическая компания мира. Зарегистрирована в Люксембурге. Концерн был образован в 2006 году путем слияния люксембургской компании Arcelor и индийской Mittal Steel, принадлежащей индийскому бизнесмену Лакшми Митталу.

Американская компания Cleveland-Cliffs основана в 1847 году, занимается производством железной руды и стали в Северной Америке. Штат сотрудников составляет около 11 тысяч человек.