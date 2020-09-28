МОСКВА, 28 сент — ПРАЙМ. Компания "Аэроэкспресс", осуществляющая пассажирские железнодорожные перевозки между Москвой и столичными аэропортами, с 29 сентября по 14 октября отменяет ряд поездов между Белорусским вокзалом и аэропортом "Шереметьево" из-за плановых работ на железной дороге, сообщила компания.

"Компания сообщает об изменениях в графике движения поездов с 29 сентября по 14 октября на Шереметьевском направлении в связи с проведением плановых работ на железной дороге. Так, 29 и 30 сентября будут временно отменены поезда, следующие с Белорусского вокзала в аэропорт "Шереметьево" в 20:05, 20:35, 21:05, 21:35, 22:05 и 22:35. А также поезда из аэропорта "Шереметьево" на Белорусский вокзал в 21:15, 21:45, 22:15, 22:45, 23:15, 23:45", — говорится в сообщении в понедельник.

Кроме того, 29 и 30 сентября, а также 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 и 9 октября временно будут отменены поезда, следующие с Белорусского вокзала в аэропорт "Шереметьево" в 23:35. А также 30 сентября и 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 и 10 октября — поезда из аэропорта "Шереметьево" на Белорусский вокзал в 5:15.

Также 12, 13 и 14 октября временно будут отменены поезда, следующие с Белорусского вокзала в аэропорт "Шереметьево" в 20:05, 20:35, 21:05, 21:35, 22:05 и 22:35. А также поезда из "Шереметьево" на Белорусский вокзал в 21:15, 21:45, 22:15, 22:45, 23:15 и 23:45.

Кроме того, 12, 13 и 14 октября произойдут незначительные отклонения от графика в расписании отправления и прибытия аэроэкспрессов, курсирующих от Белорусского вокзала до аэропорта "Шереметьево" в 23:05 и 23:35.

"Аэроэкспресс" просит пассажиров предварительно ознакомиться с расписанием движения поездов перед поездкой и заранее прибывать в терминалы компании.