МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Открытие кинотеатров после снятия ограничений, вызванных пандемией COVID, не повлекло снижения трафика в видеосервисах и онлайн-кинотеатрах, некоторые даже фиксируют продолжающийся рост, рассказали РИА Новости представители компаний. Мужчины в России тратят на онлайн-фильмы на 16% больше, чем женщины

В России в связи с пандемией коронавируса с конца марта начали вводить ряд ограничений, в частности, были закрыты кафе, рестораны, театры и кинотеатры. В ряде регионов на сегодня кинотеатры уже открыты. В период самоизоляции онлайн-кинотеатры сообщали, что наблюдали значительный рост трафика.

Зрители "распробовали" онлайн

Российские видеосервисы не наблюдают снижения трафика после открытия кинотеатров и не ожидают этого в ближайшее время. Они объясняют это тем, что зрители все еще опасаются офлайн-мероприятий, оценили преимущества просмотра в онлайне, где, к тому же, выходят премьеры, в отличие от офлайн-кинотеатров.

"Снижения потребления в видеосервисах не фиксируем. Дело в том, что в кино так пока и не появилось топовых премьер, а в онлайне, напротив, начали выходить премьеры, в основном, сериалы. Появление резонансных кинопремьер будет поддерживать интерес и к видеосервисам, потому что в текущих условиях часть зрителей по-прежнему будет осторожно относиться к офлайн-мероприятиям", — сказал директор по развитию направления "Видео" компании "Ростелеком" (владеет видеосервисом Wink) Антон Володькин. Выручка онлайн-видеосервисов в России в 2019 году выросла на 45%

Директор по контенту интернет-кинотеатра tvzavr Елена Хлебникова также заявила, что в компании не наблюдают снижения трафика. "Во-первых, слот (предложение контента – ред.) в кинотеатрах ещё достаточно слабый, а во-вторых, все-таки, несмотря на рассадку, многие боятся опасности коронавируса в закрытом помещении. Снижения в данный момент мы также не ожидаем, все будет зависеть от пандемии и выходов новинок. Также за то время, пока кинотеатры вынужденно пустовали, наши зрители поняли удобство пользования онлайн-сервисами и домашнего просмотра", — сказала Хлебникова.

Онлайн-кинотеатр IVI даже наблюдает продолжающийся рост аудитории. "Сейчас мы продолжаем наблюдать рост аудитории по сравнению с прошлым годом. На текущий момент наша ежемесячно платящая аудитория превысила 3 миллиона. Мы связываем продолжающийся рост с постоянным улучшением предложения в подписке. Помимо этого, мы постоянно улучшаем алгоритм поиска и систему рекомендаций: зрители могут быстро найти на IVI нужный фильм", — сказали в пресс-службе IVI.

Зрители ушли от пиратов

Хлебникова из tvzavr отметила, что пандемия COVID-19 оказала колоссальное влияние на все сферы жизни, в том числе, и на кинобизнес, стимулировав резкий и быстрый рост и развитие онлайн-кинотеатров. По ее словам, в период карантина у tvzavr значительно возросли как продажи контента, так и аудитория.

"Это говорит о том, что во время пандемии мы "отъели" кусок большого пирога у пиратов, что, конечно, также не может не радовать", — отметила директор по контенту tvzavr.

По ее словам, значительную роль в привлечении новой аудитории сыграли акции (открытие бесплатного доступа на месяц ко всему контенту tvzavr) и рекламные кампании, после которых пользователи, познакомившись с сервисом, предпочли остаться на нем и не возвращаться к пиратам. "По нашим подсчетам, это примерно 40%. При этом, порядка 80% от всех покупок фильмов было совершено на платформе Smart TV", — отметила Хлебникова.