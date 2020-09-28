МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Южная Корея с 1 октября снимает запрет на транзитный проезд через территорию страны для граждан Российской Федерации, сообщило посольство РФ в Сеуле.

Россия с 27 сентября возобновила воздушное сообщение с Южной Кореей.

"C 1 октября Республика Корея снимает запрет на транзитный проезд через территорию страны для граждан Российской Федерации. При этом обращаем внимание, что пребывание в транзитной зоне аэропорта по-прежнему не может превышать 24 часа", — говорится в сообщении консульского отдела посольства РФ в Facebook.

Ранее посольство России в Сеуле напомнило россиянам, планирующим приехать в Южную Корею, о необходимости соблюдения 14-дневного карантина и оформления въездной визы из-за временного ограничения безвизового режима между Южной Кореей и рядом стран, включая РФ.

В Южной Корее в настоящий момент действует обязательный 14-дневный карантин для всех, кто въезжает в страну. Несмотря на то, что прирост заболевающих держится на уровне около 100 человек в сутки, южнокорейские власти оставляют в силе достаточно жесткие меры социального дистанцирования, такие как обязательное ношение масок, контроль за функционированием общественных учреждений, запрет собраний и митингов и другие.

Весной этого года МИД Республики Корея сообщил об ограничении с 13 апреля безвизового режима для граждан из 90 стран, включая Россию, которые запретили въезд южнокорейцам, а также приостановление действия краткосрочных виз для всех государств.

Посольство РФ отметило ранее, что гражданам России при въезде на территорию Республики Корея следует учитывать, что лица, прибывшие с краткосрочным визитом, а также те, у кого нет постоянного места проживания, проходят обязательный 14-дневный карантин в государственных обсерваторах. При этом, как уточнили в посольстве, проживание оплачивается гражданами самостоятельно, а стоимость пребывания составляет около 110-120 долларов США в сутки.