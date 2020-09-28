МОСКВА, 28 сен – ПРАЙМ. Застройщики в московском регионе в случае ухудшения эпидемиологической ситуации готовы вернуться к сделкам в онлайн-формате, а сотрудников перевести на удаленный режим работы, рассказали они РИА Недвижимость.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин из-за роста числа заболевших коронавирусом в городе рекомендовал гражданам старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями с понедельника без необходимости не покидать жилье. Работающим пенсионерам старше указанного возраста и лицам с хроническими заболеваниями желательно перейти на дистанционный формат работы или взять отпуск. Кроме того, руководителям предприятий рекомендуется вновь перевести как можно больше сотрудников на "удаленку" и строго контролировать соблюдение мер санитарно-эпидемиологической безопасности на рабочих местах.

"Мы готовы оперативно полностью перевести продажи и показы квартир в онлайн. Наши отделения продаж продолжают работать в режиме "Безопасный офис", который был принят и продолжает действовать по сей день, с усиленными мерами безопасности. Далее их работа будет ориентироваться на спрос и решения властей. Благодаря накопленному эффекту от действия госпрограммы льготной ипотеки мы не будем испытывать глобальных проблем при любом из сценариев обострения эпидемиологической обстановки", — рассказал директор по продажам ГК "Инград" Константин Тюленев.

По его словам, в компании после отмены режима самоизоляции на "удаленке" продолжают работать порядка 15% офисных сотрудников, когда в апреле-июне их число достигало 80%, а в настоящее время "Инград" рассматривает возможность перевода до 80% офисных сотрудников на удаленную работу в рамках рекомендаций городских властей.

К переходу на дистанционное оформление сделок и удаленный режим работы готовы также девелоперские компании "Главстрой", "Сити-XXI век", MR Group, "Главстрой-Регионы", "Эталон" и ФСК.

"Мы готовы работать и в традиционном, и в удаленном формате. Онлайн-консультации, удаленное оформление сделок, безопасное подписание документов – все эти этапы отработаны, сложностей у нас никаких нет. В офисах продаж соблюдались и соблюдаются предписанные Роспотребнадзором санитарные нормы. На удаленный режим мы переводим сотрудников из повышенной группы риска и людей в возрасте 65+", — комментирует коммерческий директор "Сити-XXI век" Юрий Просвиров.

При этом директор по маркетингу MR Group Евгения Старкова отметила, что в настоящее время офисы компании работают по принципу коворкинга с посещением "по необходимости", а благодаря заблаговременной подготовке технологий и оперативному переходу на онлайн-продажи, ко второй волне готовы все бизнес-процессы.

Директор по персоналу ГК "А101" Эльвира Буртная подчеркнула, что с сегодняшнего дня весь офисный персонал был переведен на удаленный режим работы. "На удаленный режим переведен весь офисный персонал "А101", которому после летней отмены режима самоизоляции требовалось присутствие в офисе. Нужно отметить, что многие сотрудники "офисных специальностей" и так продолжили работу из дома, так что для них ничего не поменяется", — отметила Буртная.

В свою очередь в МИЦ отметили, что в настоящее время сотрудники компании работают в офисе с соблюдением всех норм Роспотребнадзора, однако выразили готовность перевести сотрудников на удаленный режим работы, если того потребуют обстоятельства.

"Часть наших сотрудников работает удаленно на постоянной основе. Если законодательство в этой области не изменится, то дополнительно никого на удаленный режим переводить мы не будем, офисы продаж закрывать не будем. Но при этом, имея опыт первой волны, готовы перейти в режим онлайн в кратчайшие сроки",- отметила финансовый и административный директор компании Марина Заболотнева.