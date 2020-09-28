МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Руководство Fesco заявило, что информация в письме акционера Зиявудина Магомедова о возможном рейдерском захвате группы не соответствует действительности.

"Руководство транспортной группы Fesco… вынуждено сообщить о попытке спекуляций и распространения информации, не соответствующей действительности, от имени акционера группы Магомедова З.Г., обвиняемого в организации преступного сообщества, растрате и мошенничестве, совершенном в особо крупном размере", — говорится в заявлении компании.

Ранее ряд телеграмм-каналов сообщал о письме Магомедова из СИЗО, в котором бизнесмен утверждает, что действующий председатель совета директоров группы Лейла Маммед Заде совместно с некоторыми его членами пытаются сорвать намеченное на 30 сентября годовое собрание акционеров и продать Fesco третьим лицам.

"Все действия, предпринимаемые советом директоров и менеджментом Fesco, направлены на защиту интересов группы, сохранение ее целостности и долгосрочной финансовой стабильности. Все решения руководства и других акционеров принимаются легитимно и прозрачно в соответствии с международным и российским законодательствами", — говорится в заявлении группы.

Совет директоров Fesco в начале сентября досрочно прекратил полномочия президента компании Максима Сахарова и избрал на этот пост Аркадия Коростелёва. А в середине сентября стало известно, что головная компания группы — Дальневосточное морское пароходство (ДВМП) — подала в Лондонский арбитраж иски о взыскании долгов с компаний, связываемых с Зиявудином Магомедовым.

"Мы выражаем надежду, что компании господина Магомедова З.Г. вернут выданные им кредиты и просим воздержаться от голословных обвинений, не соответствующих действительности, а также от препятствования проведения независимой экспертизы операционной деятельности группы и финансового аудита. В противном случае мы будем вынуждены обратиться в правоохранительные органы для защиты интересов бизнеса группы", — заявили в Fesco.

Глава совета директоров группы Лейла Маммед Заде также напомнила о намерении покинуть совет после годового собрания. "В связи с заявлением Магомедова З.Г. хочу сообщить, что объявила о своем намерении покинуть совет директоров Fesco еще в январе, не подавала своей кандидатуры в новый состав совета и не намерена этого делать… По-человечески я могу понять чувства Магомедова З.Г., который два с половиной года под арестом и которого неправильно информируют родственники, но мы обязаны действовать в интересах Fesco, а не отдельных акционеров….Мы должны сохранить бизнес и приложим усилия для возвращения средств в компанию, даже если кому-то не хочется их возвращать", — цитирует пресс-служба ее слова.

Транспортная группа Fesco — одна из крупнейших частных транспортно-логистических компаний России с активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. Пакет в 32,5% акций Fesco принадлежит Зиявудину Магомедову, 23,8% — компаниям, контролируемым Марком Гарбером (одним из контролирующих акционеров GHP Group), 17,4% — TPG Capital, 26,3% — другим акционерам или находятся в свободном обращении.