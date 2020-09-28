МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России изучает состав импортного алкоголя и продуктов питания, реализуемых в России, на соответствие аналогичным товарам в Западной Европе, сообщил глава ведомства Игорь Артемьев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Он отметил, что составы оригинального товара, который продается в Западной Европе и в России, должны полностью совпадать.

"Химическим методом, органолептическим методом мы установили, что нас кормят во многих случаях некоторые недобросовестные компании, мы широким гребнем сейчас прошлись, суррогатами…. Мы сейчас смотрим на алкоголь, пиво, продукты питания — все, что завозится по импорту и таким образом намерены проверять всю эту историю", — сказал он.