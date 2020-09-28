МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Мэр Москвы Сергей Собянин, возглавляющий рабочую группу Госсовета по противодействию распространению коронавируса, предложил ввести мораторий сроком на два-три года на дополнительные требования к строительной сфере.

"Мне кажется, нужно создать своеобразный мораторий на то, чтобы не грузить бизнес и строительство дополнительными требованиями, хотя бы два-три года сделать передышку, осмыслить те или иные нормативные акты, которые в том числе находятся на выходе. Понятно, что без этих изменений мы не обойдемся, но они должны быть точными и взвешенными", — сказал Собянин на заседании президиума Госсовета.