МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин призвал рассмотреть возможность реконструкции автомобильных и железных дорог к черноморскому побережью.

"Нужно сделать все, чтобы автомобильное и железнодорожное сообщение для пассажиров и туристов на южном направлении стало удобнее и быстрее… Прошу правительство проработать вопрос реконструкции автомобильных трасс и железных дорог, которые ведут к черноморскому побережью России, и с учетом этого скорректировать планы дорожного строительства и развитие транспортной инфраструктуры", — сказал Путин в ходе расширенного заседания президиума Госсовета.