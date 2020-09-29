МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Основной бенефициар Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимир Лисин занял первое место в российском списке Forbes, сообщается на сайте журнала.

"На первое место в списке богатейших россиян, согласно счетчику Forbes в реальном времени, вышел основной владелец НЛМК Владимир Лисин. Росту благосостояния миллиардера способствует конъюнктура рынка", — говорится в сообщении.

Согласно данным Forbes Real Time, его состояние оценивается в 22,6 миллиарда долларов.

Ранее первое место в списке занимал основной владелец "Норникеля" Владимир Потанин с 22,3 миллиардами долларов.

Группа НЛМК — вертикально-интегрированная металлургическая компания, ведущий российский производитель стали и проката с высокой добавленной стоимостью. Производственные активы НЛМК расположены в России, Европе и США. Основному бенефициару НЛМК Владимиру Лисину через офшорную структуру Fletcher Group принадлежит около 81% его акций. НЛМК в 2019 году сократил выпуск стали на 10% — до 15,696 миллиона тонн.