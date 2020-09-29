МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Россияне отреагировали на новости о росте заболеваемости коронавирусом и начинают избегать многолюдных мест: траты в кафе и ресторанах, а также на одежду и обувь на прошлой неделе резко упали, говорится в исследовании аналитического портала "СберИндекс".

"Аналитики заметили первую реакцию потребителей на новости о росте заболеваемости COVID-19. С 21 по 27 сентября резко упали траты в категории "Кафе, рестораны". Падение достигло 17,7% относительно уровней 2019 года, хотя неделей ранее оно составляло всего 3,9%. Очевидно, что многие россияне предпочли не посещать многолюдных мест", — пишут аналитики.

Кроме того, траты на одежду и обувь упали на 15,8% в годовом выражении против 5,7% неделей ранее.

В целом с 21 по 27 сентября спрос потребителей снизился на 2,4% к 2019 году. Впрочем, расходы домохозяйств за четыре недели снизились незначительно — всего на 0,1% относительно прошлого года. Немного вниз скользнул и индекс потребительской активности — на прошлой неделе он составил 77 пунктов из 100.

Падение в секторе услуг вернулось на типичные постковидные уровни — 14% относительно 2019 года. При этом замедлился рост трат в продуктовых магазинах: на прошлой неделе они были лишь на 2,2% больше 2019 года против 5,9% неделей ранее. В непродовольственных магазинах расходы россиян на неделе с 21 по 27 сентября превысили прошлогодний уровень на 1,2% против 5,6% неделей ранее.