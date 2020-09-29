МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и один из крупнейших фармацевтических дистрибьюторов Непала Trinity Pharmaceuticals договорились о поставках в страну 25 миллионов доз первой в мире зарегистрированной вакцины против коронавируса "Спутник V", говорится в сообщении фонда.

"Благодаря соглашению медицинские учреждения Непала получат вакцину против коронавируса с доказанной безопасностью и эффективностью в количестве, достаточном для 90% населения страны", — отметили в РФПИ.

Соглашение подчеркивает, что многие страны понимают важность наличия вакцины на основе платформы аденовирусов человека в портфеле вакцин от коронавируса. Данная платформа хорошо изучена на протяжении десятилетий, ее безопасность доказана в более чем 75 международных научных публикациях и в более чем 250 клинических исследованиях, напомнили в фонде.

"В отличие от экспериментальных вакцин на основе аденовирусов обезьяны или мРНК, вакцина "Спутник V" была создана на основе платформы аденовирусных векторов человека, изученной десятилетиями и проверенной на отсутствие негативных последствий для здоровья в долгосрочной перспективе. Мы видим высокий интерес к вакцине со стороны ряда государств Азии. В связи с этим РФПИ выражает готовность осуществить поставки вакцины и другим странам региона, так как новая коронавирусная инфекция — наш общий противник, одержать победу над которым можно лишь совместными усилиями", — заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название "Спутник V".