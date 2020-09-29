МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Введение новых мер по ограничению распространения коронавируса в Москве повлияет на рестораны, однако это вынужденные меры, заявил РИА Новости вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России и омбудсмен в сфере ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов.

Пожилым людям в Москве на фоне угрозы распространения коронавируса с понедельника рекомендовано ограничить посещение людных мест. Мэр Москвы Сергей Собянин на минувшей неделе также призвал москвичей строго соблюдать масочно-перчаточный режим, а работодателям посоветовал по-максимуму перевести сотрудников на удаленку.

"Меры абсолютно разумные, и, конечно, это вынужденные меры. Если заболеваемость растет, то, конечно, людей старшего возраста надо поберечь. Да, конечно, это влияет и повлияет на рестораны. Потребитель не успел вернуться. Говорить о снижении достаточно сложно, потому что и так достаточно серьезное снижение по отношению к прошлому году. В целом по Москве считается, что где-то 30%", — сказал Миронов.

Омбудсмен добавил, что влияние ограничений на рестораны будет сильно зависеть от того, ходят ли люди на работу. "Рестораны работают днем, и у них большая часть выручки собирается в дневное время от завтраков и ланчей. Конечно, это повлияет на такие рестораны", — сообщил он.