МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Правкомиссия по законопроектной деятельности рассмотрела поправки о дополнительном налоговом вычете в размере МРОТ для самозанятых в возрасте до 18 лет, сообщила пресс-служба правительства РФ.

"Молодые люди до 18 лет, которые впервые зарегистрируются в качестве самозанятых после 1 января 2021 года, могут получить право на дополнительный налоговый вычет. Такую инициативу рассмотрела правительственная комиссия по законопроектной деятельности", — говорится в сообщении.

Законопроект подготовлен Минфином по поручению президента России Владимира Путина. Речь идет о предоставлении дополнительного "налогового капитала" в размере одного МРОТ – 12 130 рублей. В результате общая сумма льготы с учетом стандартного вычета в 10 тысяч рублей, который дается при регистрации в качестве самозанятого, составит для юных 22 130 рублей. Эти средства можно будет тратить на уплату будущих налогов.

В этом году в качестве меры поддержки на фоне ситуации с коронавирусом "налоговый капитал" в размере одного МРОТ в дополнение к стандартному вычету в 10 тысяч рублей был предоставлен всем самозанятым.

Специальный налоговый режим для самозанятых — налог на профессиональный доход — позволяет гражданам установить на смартфон мобильное приложение "Мой налог" и легализовать свою предпринимательскую деятельность с минимальными издержками. Для регистрации в качестве самозанятого не нужно лично посещать налоговые органы и предоставлять отчетность. Размер налоговой ставки в рамках этого режима при работе с физическими лицами составляет 4% дохода, с юридическими — 6%.

С 1 января 2019 года эксперимент по налоговому режиму для самозанятых был запущен в Москве, Московской и Калужской областях и Татарстане. С начала 2020 года он был распространен еще на 19 регионов, а с 1 июля его могут запустить на своей территории все российские регионы. Кроме того, минимальный возраст граждан, которые могут пользоваться таким режимом, был снижен с 18 до 16 лет. Число зарегистрированных самозанятых в России сейчас превышает один миллион человек.