МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Авиакомпания Singapore Airlines отказалась от концепции так называемых "рейсов в никуда" и теперь планирует улучшить свои финансы в условиях пандемии COVID-19 с помощью запуска наземных сервисов, включая обед на борту самолета, сообщает издание Straits Times.

Ранее сингапурская авиакомпания объявила о введении "рейсов в никуда", в ходе которых лайнеры после полета должны были возвращаться в аэропорт вылета. Пассажиры могли провести в полете без пункта назначения примерно три часа. Целью этой инициативы стала борьба с экономическими сложностями компании, возникшими из-за коронавируса.

Отмечается, что перевозчик отказался от полетов без пункта назначения после анализа, в ходе которого оценил финансовый аспект и отрицательные экологические последствия подобных рейсов.

Singapore Airlines планирует заменить "рейсы в никуда" наземными развлечениями. Среди новых инициатив, введение которых начнется в ближайшие недели, указывается обед на борту авиалайнера Airbus A380, экскурсия по учебным объектам авиакомпании и доставка на дом бортового питания из меню первого и бизнес-классов.