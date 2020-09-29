ЛОНДОН, 29 сен — ПРАЙМ. Французская нефтегазовая компания Total приобретает крупнейшую в Великобритании сеть заправок для электромобилей Source London, говорится в сообщении нефтехолдинга.

Сеть электрозаправок, которую Total приобретает у компании Bollore Group, состоит из более 1,6 тысячи точек.

Total намерена обеспечивать зарядную сеть электричеством на 100% из возобновляемых источников, поставляемым дочерней компанией Total Gas&Power Limited.

"Это приобретение в Соединенном Королевстве, уже активно занимающееся установкой и эксплуатацией сетей точек зарядки в Амстердаме (Нидерланды) и Брюсселе (Бельгия), укрепляет позиции Total как ключевого игрока в области электромобильности в Европе. Таким образом, группа продолжает свое развитие в крупных европейских городах в соответствии со своим стремлением к 2025 году создать более 150 тысяч пунктов зарядок для электромобилей", — отмечается в сообщении компании.

Ожидается, что сделка будет закрыта до конца года.

Французская Total — одна из крупнейших нефтегазовых компаний в мире. Штат сотрудников Total насчитывает около 100 тысяч человек более чем в 130 странах. В Великобритании компания присутствует более 50 лет, активно развивая рынок возобновляемых источников энергии. Штат сотрудников в Британии насчитывает более 2 тысяч человек.