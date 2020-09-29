МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Военный конфликт в Нагорном Карабахе между Азербайджаном и Арменией сделает на какое-то время невозможными комбинированные поездки по странам Кавказа, в ходе которых российские туристы посещали Азербайджан, Грузию и Армению, заявил РИА Новости гендиректор компании "Жарков-тур" Андрей Жарков.

Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию. Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения.

"В период до пандемии коронавируса и Армения, и Азербайджан пользовались хорошим спросом у российских туристов. Это страны, где нет ярко выраженной сезонности, поэтому люди ехали туда круглогодично. В Азербайджане теплая зима, но работают и прекрасные горнолыжные курорты, кроме того, в обоих государствах достаточно мощная экскурсионка, и есть что посмотреть", — прокомментировал ситуацию Жарков.

Собеседник агентства уточнил, что в бывшие страны СНГ, в том числе в Армению и Азербайджан, едет специфическая публика. Такие поездки совершают осознанно, и туристы готовятся к ним заранее, так как они достаточно дорогие из-за отсутствия чартерных рейсов.

"Пока запросов на туры в Армению и Азербайджан не поступает, так как россияне понимают, что между нашими странами нет авиасообщения, да и обстановка с COVID-19 остается напряженной. А сейчас тем более никому не захочется ехать в страны, где происходят военные действия", — пояснил он.

"Кавказ всегда было сложно продавать, так как конфликт из-за Нагорного Карабаха имеет очень глубокие корни. Особенно нелегко было предлагать комбинированные туры "Армения–Грузия–Азербайджан". Начинать поездки всегда нужно было с Азербайджана, так как на территорию этой страны нельзя ввозить даже магнит, купленный в Армении, а наоборот – можно. Даже в этом была сложность, а сейчас во время конфликта и на какое-то время про такие комбинированные туры можно будет забыть", — считает Жарков.

По мнению профильного туроператора, комбинированные туры по Кавказу были хороши еще и тем, что так можно было без проблем попасть в Грузию, поскольку авиасообщение между РФ и этой страной было прекращено. "То есть туристы прибывали в Азербайджан, переезжали в Грузию и заканчивали путешествие в Армении", — сказал собеседник.