МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Сервис доставки продуктов igooods отмечает рост спроса на доставку в сентябре — это связано с завершением дачного сезона и периода отпусков, однако в Москве дополнительным фактором роста стали ограничительные меры из-за коронавируса, сообщил РИА Новости управляющий и сооснователь сервиса Григорий Кунис.

"В сентябре спрос на доставку продуктов начал расти по всем городам присутствия igooods. Рост числа заказов в сентябре по отношению к августу составил 15-18%. Это связано с тем, что люди стали возвращаться из отпусков, с дач, начался деловой сезон, люди возвращаются в офисы. В Москве дополнительным фактором роста стало усиление ограничительных мер, связанных с коронавирусом", — сказал Кунис.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рекомендовал гражданам старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями с понедельника без необходимости не покидать жилье. Работающим пенсионерам старше указанного возраста и лицам с хроническими заболеваниями желательно перейти на дистанционный формат работы или взять отпуск.

Кроме того, руководителям предприятий рекомендуется вновь перевести как можно больше сотрудников на удаленку и строго контролировать соблюдение мер санитарно-эпидемиологической безопасности на рабочих местах.

По словам Куниса, сервис с начала текущей недели видит рост спроса и среднего чека по Москве на 5%. "В столице мы уже начали дополнительно нанимать линейный персонал в связи с ростом спроса и готовы работать в случае необходимости в усиленном режиме. Сейчас работаем в штатном режиме: нехватки продуктов не наблюдаем, доставка производится без задержек", — сказал собеседник агентства.

Компания igooods является крупнейшим сервисом доставки продуктов по данным аналитического агентства InfoLine. Сервис осуществляет доставку продуктов из более 180 гипермаркетов в 32 городах России.