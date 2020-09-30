МОСКВА, 30 сен – ПРАЙМ. При покупке недвижимости на вторичном рынке всплывает тема банкротства продавца – если он таковым уже является или станет в течение трех лет после продажи. Этот риск актуален для тех, кто купил объект по цене существенно ниже рыночной и без указания полной суммы в договоре, а также заплатил наличными, рассказал агентству "Прайм" партнер ООО "Правовая группа" Владимир Шалаев.

"Если покупатель не знал и не мог из открытых источников узнать о наличии долгов у продавца, в договоре указана полная сумма и есть объективные доказательства оплаты, то риск остаться без жилья несущественен. Однако стоит помнить, что чем меньше прошло времени от сделки до банкротства продавца, тем больше рисков у покупателя", — отмечает эксперт.

При оспаривании такого рода сделок в первую очередь проверяют, не совершена ли она между заинтересованными лицами, например, родственниками, соответствовала ли цена рынку, позволяли ли доходы покупателя произвести оплату и сам факт оплаты, добавляет Шалаев.

"В зависимости от ответов на эти вопросы и срока до подачи заявления о банкротстве необходим будет разный объем доказательств для признания сделки недействительной", — отмечает он.

Шалаев рекомендует при совершении сделки всегда проверять продавца по банку данных исполнительных производств, на сайте суда по месту прописки и по месту жительства, месту совершения сделки, а также проверить наличие дел о банкротстве и о банкротстве компаний, связанных с продавцом.