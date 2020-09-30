МОСКВА, 30 сен – ПРАЙМ, Антон Мещеряков. Российские пивовары пострадали от коронавируса меньше, чем их коллеги в других секторах экономики, однако влияния COVID-19 они не избежали: снизились отгрузки в кафе и рестораны, сокращается покупательская способность населения. На этом фоне активно обсуждается усиление регулирования в отрасли. О том, как себя чувствуют пивовары в нынешних условиях, о последствиях маркировки и о том, можно ли определить подделку пива в интервью агентству "Прайм" рассказал председатель совета Ассоциации производителей пива (АПП, объединяет крупнейшие российские пивоваренные компании — AB InBev Efes, "Балтику" и Heineken) Андрей Губка.

- В целом, как себя чувствует пивоваренная отрасль на фоне пандемии COVID-19?

— Ограничения, которые вводились на фоне коронавируса, повлияли на всех участников пивоваренной отрасли без исключения. Пивовары не останавливали работу предприятий, но в период ограничений отрасль по факту потеряла один из каналов продаж — HoReCa (общепит и гостиничный бизнес — ред.). Хотя в России он занимает незначительную долю в общем объеме продаж, для отрасли этот канал является достаточно важным и интересным. Также ни для кого не секрет, что наблюдается снижение покупательной способности россиян. Например, в период пандемии наибольший рост показывали бренды низко- и среднеценового сегмента, хотя пиво премиум-сегмента также имело хорошую динамику.

Поэтому сейчас бизнесу необходима любая поддержка, в том числе в виде адекватного регулирования. И это важно понимать, поскольку именно от предприятий зависит объем налоговых отчислений в бюджеты регионов, доходы населения, уровень безработицы.

- Какой динамики российского рынка пива по итогам 2020 года вы ожидаете?

— В начале 2020 года мы были оптимистично настроены, так как предыдущие два года подряд отрасль показывала хоть и незначительную, но позитивную динамику. Сейчас же, скажем так, это "консервативный оптимизм". Конкретных цифр по динамике рынка мы пока не готовы озвучить, но могу сказать: если отрасль по итогам года выйдет на "околонулевой уровень" — это уже будет хорошо.

- Как вы оцениваете закон о "наливайках", который заработал в мае и его влияние на отрасль?

Вопрос с "наливайками", как у нас окрестили такие небольшие бары, назревал давно, но требует взвешенного подхода. С одной стороны, сегмент разливного пива стремительно растет, но государством он контролируется в наименьшей степени, поскольку в нем активную роль играют малые компании, администрирование и контроль которых всегда был затруднен. В последнее время увеличивается число участников рынка, которые, оказавшись вне поля зрения регулятора, нарушают закон, не платят акцизы, в нарушение многочисленных норм и правил организуют торговлю нецивилизованным образом. Это подрывает имидж как самого пива, так и всей пивоваренной отрасли.

С другой стороны, жесткое регулирование никогда не приводило к положительным результатам. Ужесточение контроля со стороны государства может не только негативно повлиять на предпринимательскую активность, но и повысить вероятность употребления суррогатов и отравлений ими среди населения: серый рынок, безусловно, воспользуется этим ограничением. Поэтому очень важно принять разумное решение, которое позволило бы обеспечить дальнейший рост сегмента разливного пива, обеспечив при этом максимальную легальность и прозрачность бизнеса.

- В последнее время вообще активизировались обсуждения вокруг регулирования на пивоваренном рынке. Минпромторг предложил распространить систему маркировки продукции на рынок алкоголя, начать с пива. Как вы относитесь к этой идее?

— Учет каждой единицы продукции маркой или кодом обоснован, когда существует вероятность фальсификации продукции и, следовательно, угроза жизни и здоровью граждан. Это правило применимо для крепкого алкоголя: здесь есть отравления и контрафакт. Но для рынка пива это неактуально: подделок в пиве просто не может быть. В отношении пивоваренной отрасли нужно решить только одну задачу: убрать из оборота "серую" продукцию, по которой не уплачивается акциз. Надо просто докрутить существующий количественный учет и доработать ЕГАИС (Единая государственная автоматизированная информационная система учета оборота алкогольной продукции — ред.).

- Минпромторг отмечал, что объем нелегального рынка пива в России оценивается в 5-12% в зависимости от региона. Согласны ли вы с такими оценками?

— В первую очередь, важно уточнить, что на рынке пива нет "контрафакта". Подделывать пиво невыгодно. Есть так называемая "серая" продукция, которая производится и выпускается в оборот без уплаты акциза и других налогов. Мы склонны ориентироваться на относительно недавнее исследование Высшей школы экономики, по данным которого доля такого "серого" рынка пива в России составляет 5-7%. Мы знакомы и с более радикальными оценками, но считаем данные цифры безосновательными.

- Вы упомянули систему ЕГАИС — сейчас обсуждается введение учета в ней для непосредственно розничной продажи пива. Готова ли отрасль к подобным изменениям?

— На наш взгляд, введение ЕГАИС в рознице позволит справиться с проблемой неучтенного пива. Для пивоваренной продукции нет необходимости вводить помарочный учет (поштучный учет каждой единицы алкогольной продукции — ред.), нужно лишь обеспечить прослеживаемость на уровне количественного учета в розничной точке. Это обеспечит оптимальное соотношение необходимых капиталовложений бизнеса и уровня государственного контроля в области оборота пивоваренной продукции и прослеживаемости. Поэтому, возвращаясь назад, ответ на вопрос, нужно ли вводить для пивоваренной отрасли маркировку, очень простой — нет. Инициативу по маркировке пива, предложенную Минпромторгом, мы считаем излишней.

Мы также считаем важным официально объявить об инициативе Ассоциации производителей пива о проведении пилотного проекта по внедрению ЕГАИС в части розничных продаж пивоваренной продукции. В ближайшее время ассоциация совместно с крупнейшими розничными сетями предложит Росалкогольрегулированию подготовленный проект по внедрению данного эксперимента в одном из крупнейших российских ритейлеров. Мы надеемся, что это станет отправной точкой по обеспечению полной прослеживаемости пивоваренной продукции в рамках существующей системы ЕГАИС.

- Какие издержки может понести отрасль в результате маркировки пива?

— Начнем с того, что инициаторами введения маркировки для пива не представлена оценка дополнительных расходов производителей и импортеров, а также дополнительных расходов на приобретение оборудования. Вместе с тем увеличение таких затрат будет иметь серьезные негативные последствия для производителей пивоваренной продукции, что приведет к уходу в "тень" части участников рынка, или же может стать причиной закрытия малых пивоварен, которые будут не в состоянии понести такие затраты.

По предварительным подсчетам, оборудование для маркирования одной линии производства обойдется производителю примерно от 300 тысяч до 1 миллиона долларов. А сколько таких линий в пивоваренной отрасли России? С учетом того, что в стране работает более 1 тысячи пивоваренных заводов, на которых установлено как минимум несколько линий розлива, затраты отрасли могут исчисляться в сотнях миллионов долларов.

Если ввести маркировку пива, кто пострадает в первую очередь? Ответ очевиден — потребитель. Крупные и средние компании просто включат расходы на маркировку в себестоимость, а небольшие — закроются или уйдут в теневой сегмент. И в результате маркировка не только не решит поставленные задачи, но может спровоцировать возникновение новых, которых сейчас в нашей отрасли не так много.

- Ассоциация производителей пива была создана после выхода крупнейших пивоваренных компаний из Союза российских пивоваров, одной из причин стало расхождение позиций по вопросу минимальной розничной цены на пиво. Можете ли объяснить, почему на ваш взгляд введение МРЦ нецелесообразно?

— Установление МРЦ — это инициатива по введению очередной регулятивной меры, государственного контроля и ограничения конкуренции. Начнем с последней. Конкуренция должна быть во всем — в цене, качестве, упаковке, маркетинге, удобстве. Если ограничить конкуренцию сначала в одном месте, потом в другом, третьем, мы придем к тому, что пиво будет, как в советские годы, двух сортов – "пиво есть" и "пива нет", причем второе — гораздо чаще. Цены на все товары со временем становятся более доступными для потребителей, и это, в первую очередь, заслуга конкуренции.

Но цена далеко не всегда привязана к себестоимости. Чтобы нарастить объемы продаж, цену снижают, а чтобы нарастить прибыльность — повышают. Качественное пиво может продаваться дешево из маркетинговых соображений — чтобы представить новинку, нарастить продажи ключевого бренда или распродать остатки с истекающим сроком годности. Причем это делается не только в отношении пива! Но при введении МРЦ такой возможности у вас не будет.

Наконец, высокая цена скорее подтолкнет потребителя к переходу на более дешевые суррогатные напитки и ограничит торговые сети в возможности предоставления скидки конечному потребителю. С другой стороны, кто мешает использовать некачественное сырье при высокой цене? Прибыль у таких недобросовестных производителей будет еще выше. Важно также отметить, что "серые" производители при установлении МРЦ будут получать еще более высокую прибыль.

Теперь перейдем к госконтролю. Разумеется, с неплательщиками акциза необходимо бороться, но делать это надо системно, проводя проверки, сверяя объемы в ЕГАИС. Но введение МРЦ — это прямой шаг уже в сторону лицензирования производства и оборота пивоваренной продукции, а при лицензировании контроль и различные санкции будут не только за нарушение цены, но и за весь спектр экономической деятельности производителя. При этом в мире МРЦ как инструмент для борьбы с нелегальным рынком нигде не используется, а применяется только для снижения чрезмерного потребления. МРЦ на пиво — это, скорее, экзотика.

Поэтому короткое и простое заключение по этому вопросу: минимальная розничная цена не является инструментом борьбы с нелегальным пивом. Она избыточным бременем ляжет на законопослушные компании и создаст дополнительные преимущества для нелегальных производителей, поскольку при отсутствии контроля качества приведет лишь к дальнейшему увеличению разницы между нормами прибыли законопослушных производителей с одной стороны и "серых" — с другой. Легальным производителям нужно развивать конкуренцию: снижать издержки, делать качественную продукцию, продвигать ее потребителям. И выступать против дополнительных мер государственного регулирования.

- Минэкономразвития обратилось в Евразийскую экономическую комиссию с предложением отложить вступление в силу техрегламента о безопасности алкогольной продукции. Ваши коллеги из Союза российских пивоваров документ в текущей редакции не поддерживают. А как к техрегламенту относится АПП?

— Мы считаем, что перенос срока нецелесообразен, и наша позиция основывается на том, что большинство пивоваренных компаний стран ЕАЭС активно ведут подготовку своих производств к его вступлению. Уже проведена большая работа в этом направлении, кроме того, вступление в силу документа позволит значительно расширить категории выпускаемой продукции и удовлетворить покупательский спрос на нее. При этом для тех, кто по каким-то причинам не готов к внедрению изменений, предусматривается переходной период сроком в два года.

Но мы понимаем, что перенос срока позволит внести изменения, исключающие, например, технические ошибки документа. Сейчас их наличие не позволит добросовестным производителям получить оценку соответствия своей продукции принятым требованиям. Мы готовы принять участие в координации со своими коллегами из стран ЕАЭС по внесению изменений и дополнений в техрегламент.

- И в заключение, давайте снова вернемся к теме коронавируса. Какие негативные долгосрочные последствия от COVID-19 и ограничений, связанных с ним, могут ждать пивоваренную отрасль?

— Пока сложно оценить, ведь это первый глобальный кризис, который оказал влияние на все сферы жизни и бизнеса. Однако серьезность и глубина последствий, безусловно, будут зависеть от тех мер поддержки, которые бизнес получит от государства. Вот пример. Во время карантина доставка продуктов питания на дом стала одним из основных каналов продаж. Практически единственный доступный сейчас способ для бизнеса остаться на плаву — уходить в онлайн, однако эта возможность есть не у всех отраслей. Ее нет у пивоваренной отрасли. Вопрос старта интернет-продаж в России обсуждается уже не первый год, при этом даже такие традиционные страны, как Катар и ОАЭ, во время пандемии разрешили этот канал продаж.

Европейский опыт показывает, что нет ничего сложного в соблюдении стандартных правил торговли алкоголем, когда реализация происходит через интернет. У нас часто ссылаются на риск продажи алкоголя несовершеннолетним. В Европе действует стандартное правило: курьер не проверяет, тот ли самый человек, что заказал, и получает товар, но он обязан проверить возраст принимающего заказ, если у него есть сомнения в совершеннолетии получателя. Как с кассиром в магазине. То есть реально работающий механизм реализации всех тех ограничений, что есть и при розничной продаже, уже есть и успешно осуществляется в ряде стран.

- Ассоциация предлагала правительству ряд мер поддержки отрасли — снизить ставку акциза на пиво, включить компании в число системообразующих, — однако реализованы они не были. Требуется ли отрасли господдержка в настоящее время?

— Несмотря на то, что пивоваренная отрасль пострадала не так сильно, как некоторые другие, мы действительно рассчитываем на поддержку от государства. Это особенно касается ключевых направлений: сохранения и заморозки текущей ставки акциза на пиво, предсказуемости регуляторной политики в части производства и оборота, создания дополнительных точек роста отрасли. Это легализация онлайн-торговли пивоваренной продукцией, возможность продажи пива на стадионах во время спортивных мероприятий, а также возврат продаж пивоваренной продукции на станциях АЗС.

Одним из ключевых вопросов для отрасли является разумная акцизная политика. Формирование налоговой политики должно осуществляться на среднесрочный или даже долгосрочный период, это обеспечит предсказуемость и прозрачность для принятия решений бизнесом. На наш взгляд, заморозка индексации акцизных ставок является наиболее оправданной стратегией государственного регулирования производства и оборота пивоваренной продукции на ближайшие годы. Почему: это не будет повышать риски ненаблюдаемого потребления алкоголя, что обеспечит поддержку деловой активности производителям, их поставщикам и дистрибьюторам, обеспечит наилучшие — по сравнению с другими сценариями — показатели налоговых поступлений в бюджет.

АПП в этом году обратилась в Минфин РФ с просьбой рассмотреть вопрос о включении пивоваренных предприятий в список системообразующих предприятий. На данный момент положительного ответа от Минфина данному вопросу не поступало.