МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Треть российских компаний (33%) планирует увеличить штат, а 18% уверены, что получат прибыль по итогам года, показало исследование сервиса "Работа.ру".

Согласно данным исследования, половина компаний (50%) считает, что делать прогнозы об итогах 2020 года еще рано, около трети (32%) прогнозируют, что закончат год с убытками.

Говоря о планах по изменению штата, только четверть компаний (25%) заявили о планах оптимизировать или сократить штат сотрудников, еще у 42% компаний таких планов нет, а об увеличении штата заявила треть (33%) респондентов.

Исследование проводилось в сентябре среди более чем 1 тысячи представителей российских компаний, руководителей, HR-директоров, рекрутеров и HR-специалистов из всех округов РФ.