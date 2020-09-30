МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Металлургические и химические компании подготовили для правительства новые предложения, чтобы смягчить для себя последствия роста налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), пишет газета "Коммерсант".

Предложения были подготовлены представителями РСПП 29 сентября на совещании под председательством президента союза Александра Шохина, обсуждение состоится на встрече с первым вице-премьером Андреем Белоусовым 1 октября, пишет газета.

Госдума в среду во втором чтении приняла законопроект о повышении в 3,5 раза НДПИ для металлургов и производителей удобрений. Предполагается, что эта мера начнет действовать уже с началом будущего года и обеспечит дополнительные бюджетные поступления в 56 миллиардов рублей.

По словам источников газеты, представитель НЛМК на встрече 29 сентября повторил тезисы владельца компании Владимира Лисина, который призывал снизить нагрузку для внутренних проектов, повысив ее для компаний-экспортеров. "Норникель", по словам собеседников газеты, на встрече предложил согласиться на повышающий коэффициент в 3,5 для всех компаний, но временно.

В "Северстали", по данным источника издания, предложили компромиссное решение: взять уровень добычи 2020 года как базовый, а если в дальнейшем по какому-то проекту будет рост добычи соответствующего полезного ископаемого более чем 10% к базе, то повышенный коэффициент к такому проекту не будет применяться. Газета отмечает, что вероятнее всего именно это предложение будет обсуждаться на встрече с Белоусовым 1 октября.