МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Туроператоры по речным круизам направили коллективное письмо главе Ростуризма Зарине Догузовой (документ есть в распоряжении РИА Новости), где просят включить их во второй этап программы туристического кэшбэка с возможностью продаж речных круизов на даты с середины апреля до 30 июня 2021 года.

Из письма следует, что 24 сентября 2020 года российские туроператоры, включая круизные компании, получили от Ростуризма письмо с приглашением принять участвовать в новой акции программы кэшбэка. "Но, к большому удивлению и сожалению, мы обнаружили, что объявленные условия делают невозможным участие в акции пула отечественных речных компаний и туроператоров, специализирующихся на реализации круизов, так как период проданных в рамках программы турпакетов и туруслуг ограничен 10 января 2021 года", — говорится в документе.

Туроператоры отмечают, что первый этап программы стимулирования внутреннего туризма имел большой успех среди туристов, в том числе любителей речных путешествий. Общий объем реализации речных круизов в рамках первого этапа программы кэшбэка составил более 100 миллионов рублей. Это огромная поддержка для круизного сегмента рынка, всей инфраструктуры российских речных портов и обслуживающего персонала.

"В настоящее время сезон реализации круизных речных туров уже практически завершен из-за климатических условий нашей страны. Но все участники круизного пула российской туристической отрасли уже опубликовали на своих сайтах цены и маршруты круизов на навигацию, которая начнется с конца апреля 2021 года, и готовы предложить эти туры потребителям. Мы просим Вашего содействия по включению речного круизного продукта во второй этап программы стимулирования внутренних турпоездок с периодом продажи туров на даты с середины апреля до 30 июня 2021 года", — сформулировали суть просьбы круизные компании.

Речники просят разрешить в виде исключения именно для речного круизного сегмента реализацию турпакетов на 2,5 месяца сезона 2021 года, когда начнется навигация. "В противном случае туроператоры, специализирующиеся на речных круизах, окажутся в неконкурентных условиях по отношению к другим участникам внутреннего туристического рынка, а любители такого вида отдыха полностью выпадут из программы стимулирования поездок по России", — отмечается в письме.

Второй этап программы стартует уже в октябре 2020 года. Участие в продолжении программы смогут принять: туроператоры, зарегистрированные в едином федеральном реестре туроператоров (ЕФРТ), гостиницы всех типов, включая санаторно-курортные предприятия, прошедшие классификацию, электронные системы агрегаторов туристских услуг (российские юридические лица).