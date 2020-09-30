МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Въездной сегмент российской туриндустрии из-за закрытия границ в связи с пандемией коронавируса по итогам года может потерять до 9 миллиардов долларов, заявил президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев на пресс-конференции "Отдых в пандемию: Итоги летнего туристического сезона 2020".

"Потери от закрытия границ для въездного туризма (для рынка РФ — ред.) мы оцениваем примерно в 7 миллиардов долларов. К концу года, я думаю, они будут оцениваться в объеме порядка 8-9 миллиардов долларов", — сказал он.

Начиная с весны в рамках мер борьбы с распространением коронавируса многие страны мира начали закрывать свои границы для иностранцев и ограничивать взаимное транспортное сообщение, что практически полностью остановило международный туризм.

В частности, Россия с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами, за некоторыми исключениями (вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и ряд других).

С 1 августа РФ начала возобновлять международное авиасообщение с некоторыми странами. К настоящему моменту разрешено летать в ряд городов Турции, Великобританию, Танзанию, Швейцарию, Египет, ОАЭ, на Мальдивы, в Южную Корею, а также в Белоруссию, Киргизию и Казахстан.