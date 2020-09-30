МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Редакторы журнала Forbes Russia могут рассмотреть на своих ресурсах публикацию рейтинга самых бедных россиян, если такая аналитическая информация появится, сообщил РИА Новости директор по маркетингу и связям с общественностью Forbes Дмитрий Озман, комментируя соответствующее предложение партии "Коммунисты России".

Ранее председатель ЦК партии Максим Сурайкин сообщил РИА Новости, что "Коммунисты России" предложили журналу Forbes публиковать рейтинги не самых богатых, а самых бедных россиян.

"В случае появления объективной аналитической информации и рейтинга, предложенного Максимом Сурайкиным, редакторы журнала могут рассмотреть публикацию результатов на ресурсах Forbes Russia", — рассказал агентству Озман.

Социальная аналитика, как отметил представитель издания, и так присутствует в материалах, "однако она не может стать предметом исследования традиционных рейтингов Forbes, цель которых – независимая оценка доходов богатейших людей страны, историй успеха молодых предпринимателей и компаний, занимающих лидирующие позиции на российском рынке".

"С первых выпусков журнал позиционировал себя как издание о бизнесе и для бизнеса и приобрел всемирную известность, четко определяя свою целевую аудиторию именно таким образом. Forbes Russia уже 16 лет продолжает традиции издания, отражая на страницах журнала реальную экономическую ситуацию, оценивая бизнес-климат России, публикуя регулярные рейтинги самых успешных представителей предпринимательского сообщества по версии Forbes", — добавил Озман.