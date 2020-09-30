МИНСК, 30 сен — ПРАЙМ. Белорусская авиакомпания "Белавиа" после перерыва из-за коронавируса COVID-19 возобновила рейсы в московский аэропорт "Домодедово", сообщила в среду пресс-служба национального аэропорта "Минск".

Власти РФ с 21 сентября решили возобновить авиасообщение с рядом стран, включая Белоруссию.

"Белавиа" приступила к выполнению полетов в московский аэропорт "Домодедово". Борт Boeing 737-800 уже вылетел из национального аэропорта "Минск", обратно в белорусскую столицу вернется в 16.05 (совпадает с мск)", — говорится в сообщении пресс-службы в Twitter.

Отмечается, что рейсы "Белавиа" по направлению Минск-Москва-Минск будут выполняться один раз в неделю по средам.

Ранее, 26 сентября, первый российский регулярный рейс с момента возобновления авиасообщения между Россией и Белоруссией приземлился в национальном аэропорту "Минск". "Аэрофлот" сообщал, что регулярный рейс SU1842 Москва-Минск и SU1843 Минск-Москва будет выполняться раз в неделю по субботам, при этом по мере восстановления международного авиасообщения частота рейсов может меняться. Позже "Белавиа" также сообщила о начале полетов в аэропорт "Домодедово" один раз в неделю с 30 сентября.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. В условиях пандемии ряд стран мира приняли карантинные меры и закрыли свои границы для иностранцев, было приостановлено регулярное авиа- и железнодорожное сообщение.