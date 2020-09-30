МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Полный запрет на вывоз необработанной древесины из России — правильное решение, но реформа системы лесоустройства может привести к росту коррупции, считает член Национального комитета экологической безопасности кандидат биологических наук Анна Ридигер.

О необходимости реформы в среду заявил президент Владимир Путин: по его словам, ситуация в сфере "вообще ни в какие ворота не лезет", нужно "жестко заниматься декриминализацией".

По его поручению, с 1 января 2022 года будет введен полный запрет на вывоз из России необработанных лесов хвойных и ценных лиственных пород.

"Ввести полный запрет вывоза необработанной древесины — это правильное решение, но если провести рубанком по одной поверхности бревна, то оно уже может считаться обработанным", — сказала Ридигер РИА Новости.

"Замечательной идеей" она назвала и распространение лесного надзора на транспортировку, хранение и переработку древесины, однако усомнилась в ее реализуемости.

"Во-первых, это будут затраты, отмыв денег, и это будет хорошо проходить по бумагам. Это очень сильная коррупционная история, которая нас ждет и дальше", — полагает эксперт.

По ее мнению, отлаживать новую систему придется "года три", но если все предложенные меры заработают, "будет прекрасно".