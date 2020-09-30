МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Единственный акционер "Государственной транспортной лизинговой компании" (ГТЛК) — Российская Федерация в лице министерства транспорта — одобрил выплату дивидендов по итогам 2019 года в размере 494,25 миллиона рублей, сообщила компания.

"Утвердить следующее распределение чистой прибыли публичного акционерного общества "Государственная транспортная лизинговая компания" за 2019 год в размере 2 803,59 миллиона рублей: 280,36 миллиона рублей на формирование резервного фонда; 494,25 миллиона рублей на выплату дивидендов", — говорится в сообщении.

По итогам 2018 года дивиденды ГТЛК составляли 503,558 миллиона рублей. Чистая прибыль ГТЛК по МСФО в 2019 году выросла в 3,3 раза — до 2 миллиардов рублей.

ГТЛК находится в собственности РФ под управлением Минтранса. Компания специализируется на лизинге железнодорожной и авиационной техники, также осуществляет лизинг автомобильной и дорожной техники, морских и речных судов.