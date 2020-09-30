МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Российский союз туриндустрии (РСТ), Общенациональный союз индустрии гостеприимства (ОСИГ) и Союз развития туризма (СРТ) предлагают создать "Клуб инвесторов туриндустрии" для привлечения частных российских и зарубежных источников финансирования, разработки мер поддержки отрасли, а также в качестве инкубатора для отраслевых стартапов, заявил президент РСТ Андрей Игнатьев на пресс-конференции "Отдых в пандемию: Итоги летнего туристического сезона 2020".

"Туризм сейчас рассматривается как национальный проект. Общественные организации, в том числе Российский союз туриндустрии, готовят экспертные предложения для включения в национальный проект "Туризм". Одним из таких предложений будет создание "Клуба инвесторов туриндустрии", — рассказал он.

По его мнению, туристической отрасли, которая сейчас находится в непростом положении, нужны не только государственные, но и частные инвестиции. Поэтому эти организации при поддержке Туристских информационных центров (ТИЦ) выступили с инициативой создания такого клуба.

"Мы договорились, что создадим такой клуб, который будет объединять не только иностранных, но и российских инвесторов, готовых вложиться в нашу индустрию. Мы будем также говорить о каких-то мерах поддержки инвесторов, субсидировании кредитной ставки при строительстве отелей до 3% и прочем. Там же мы сделаем что-то вроде бизнес-инкубатора для стартапов и проектов, которые могли бы быть реализованы в туристской индустрии в ближайшее время", — уточнил Игнатьев.