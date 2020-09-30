МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Акционеры московского аэропорта "Шереметьево" решили не выплачивать дивиденды за 2019 год, говорится в сообщении аэропорта.

Годовое общее собрание акционеров "Шереметьево" состоялось 30 сентября.

"Акционеры с учетом текущей экономической ситуации приняли решение прибыль не распределять, дивиденды по акциям не выплачивать, оставив средства в распоряжении АО "МАШ" для финансирования текущей деятельности и инвестиционных проектов", — говорится в сообщении.

"Шереметьево холдинг" является контролирующим акционером "Шереметьево" (66,1% акций), Росимуществу принадлежат 30,46% аэропорта. "Шереметьево холдинг" принадлежит кипрской TPS Avia Holding, в последней 65,22% у траста, действующего в интересах семей Александра Пономаренко и Александра Скоробогатько, 34,78% – у Аркадия Ротенберга.