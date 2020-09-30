МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Объем платных туристических услуг в России в августе вырос почти на 44,9% по сравнению с июлем и составил 9,6 миллиарда рублей, в годовом выражении — снизился на 55%, следует из данных Росстата.

В июле 2020 года объем платных туристических услуг в России составил 5,9 миллиарда рублей, в августе 2019 года — 21,5 миллиарда рублей.

Выручка гостиниц и аналогичных средств размещения в августе выросла по сравнению с предыдущим месяцем на 22,9% и составила 19,2 миллиарда рублей. В годовом выражении объем платных услуг в этом секторе снизился на 25%.

Специализированные коллективные средства размещения в августе оказали услуг на 15,9 миллиарда рублей, из них санаторно-курортные организации — на 12,1 миллиарда рублей (рост по сравнению с июлем — на 54,6%, в годовом выражении — снижение на 30,5%).

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин признал, что туристическая отрасль оказалась не только одной из самых пострадавших в ситуации с пандемией COVID-19, но и самой перспективной. Он уточнил, что потенциал туристической отрасли в России очень высок и в текущих условиях приобретает стратегическое значение. В настоящее время правительство России завершает работу над национальным проектом по развитию внутреннего туризма, документ будет представлен общественности осенью.

Для поддержки отрасли правительство РФ запустило программу стимулирования туристических поездок по России с возможностью кешбэка за приобретенные услуги. Она стартовала в ночь с 20 на 21 августа и продлилась неделю, до полуночи 28 августа. Ожидается, что второй этап программы стартует уже в октябре 2020 года.