МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Продажи сахара в российских организациях розничной торговли, которые не относятся к малому бизнесу, в августе в сопоставимых ценах сократились на 16,9% к июлю текущего года после двух месяцев бурного роста, следует из доклада Росстата.

Как ранее сообщало статистическое ведомство, в июне продажи сахара увеличились на 25% к маю текущего года, а в июле — в 1,6 раза к июню.

Продажи других видов продуктов в августе показали разнонаправленную динамику. В частности, продажи мяса и мясных продуктов уменьшились на 4,7% к июлю текущего года, мясных консервов — на 3,8%, рыбы, ракообразных и моллюсков — на 2,1%. При этом продажи растительных масел выросли на 8,2%.

В свою очередь продажи молочных продуктов в августе снизились на 3,1% по сравнению с предыдущим месяцем, питьевого молока — на 3,5%, жирных сыров — выросли на 0,1%. Продажи яиц предприятиями розничной торговли уменьшились на 3%, хлеба и хлебобулочных изделий — сократились на 0,5%, макаронных изделий — на 4,2%, чая — выросли на 2,3%, кондитерских изделий — на 3%, соли — на 4,8%, круп — на 0,5%, муки — на 4,1%.

В свою очередь продажи свежих овощей уменьшились на 22,4%, картофеля — на 21,3%, а свежих фруктов — на 14,4%.

При этом цены на сахар и ряд других продуктов продолжают расти. По данным Росстата, за период с 22 по 28 сентября 2020 года среди продовольственных товаров заметно выросли цены на сахар-песок — на 3,1%.

Кроме того, продолжили дорожать гречка, огурцы и помидоры. Подсолнечное масло за неделю подорожало на 1,1%.