МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Россияне смогут воспользоваться программой туристического кешбэка на новых условиях и совершать путешествия по России до 10 января 2021 года, соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

"Срок предоставления туристической услуги продлевается до 10 января 2021 года. Теперь в программе смогут участвовать не только отели и туроператоры, но и туристические агрегаторы. Даты начала и окончания продаж туруслуг с кешбэком будут позднее объявлены Ростуризмом", — говорится в сообщении на сайте правительства.

Минимальная продолжительность тура или проживания в гостинице по новым условиям программы сокращена с 4-х до 2-х ночей, минимальная стоимость путевки больше не ограничивается (ранее — 25 тысяч рублей). Максимальный возврат будет составлять 20% стоимости тура, но не более 20 тысяч рублей (ранее 15 тысяч рублей).

"Обязательное условие программы – оплата картой "Мир" – осталось прежним. Кешбэк на нее будет начисляться автоматически в течение пяти дней с момента оплаты поездки", — уточняется в документе.

Ранее было объявлено, что на частичную компенсацию затрат на покупку туров по России было выделено 15 миллиардов рублей. На первом этапе программы можно было приобретать туры и проживание с кешбэком в течение недели с 21 по 28 августа. Поездку необходимо было совершить с момента старта программы до конца 2020 года. Второй этап продаж будет идти не менее полутора месяцев. Девятого сентября Президент обсуждал на совещании с членами правительства продление программы и изменение её правил.