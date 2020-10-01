МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Онлайн-сервис доставки "Яндекс.Еда" планирует запустить доставку безрецептурных препаратов из партнерских аптек, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Яндекс Go".

В апреле президент РФ Владимир Путин подписал закон об онлайн-продаже безрецептурных лекарств. Закон разрешает правительству вводить дистанционную торговлю рецептурными препаратами на время ЧС и эпидемий. В мае правительство утвердило правила дистанционной продажи и доставки лекарств. До принятия закона фармкомпании могли предлагать клиентам только услугу онлайн-бронирования с возможностью забрать заказанные лекарства в ближайшей аптеке.

"Возить безрецептурные препараты скоро будет "Яндекс.Еда", уже достигнуты договоренности с несколькими аптечными сетями", — уточнили в пресс-службе.

Сейчас лекарства доставляются из партнерских аптек курьерами и водителями, выполняющими заказы "Яндекс Go", с помощью услуги "Доставка" – для этого покупатель на сайте аптеки должен выбрать доставку.

"Мы сотрудничаем с аптечными сетями не только в Москве и Санкт-Петербурге, среди наших клиентов: "Вита", "Здоров.ру", "Эркафарм", "Алое", "Апрель", "Здравсити", "ПроАптека", "Фармаипекс", "Здесь Аптека", АСНА, "Имплозия", "Социалочка", "Фармакопейка", — уточнили в компании.

Ранее в четверг онлайн-сервис доставки готовой еды Delivery Club совместно с сервисом "Все аптеки" запустили тестовый проект по доставке нерецептурных лекарств из аптек в Москве и Санкт-Петербурге, позднее географию услуги планируется расширить.