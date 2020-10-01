МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Госкорпорация ВЭБ и крупнейший российский интернет-ритейлер Wildberries подписали соглашение о стратегическом партнерстве в рамках развития малого и среднего бизнеса в России, сообщает пресс-служба госкорпорации.

Соглашение подписали зампред ВЭБа Марина Романова, гендиректор Wildberries Татьяна Бакальчук, гендиректор "Корпорации МСП" Александр Браверман, зампред ВЭБа, гендиректор фонда "Моногорода.РФ" Ирина Макиева, председатель правления банка "Дом.РФ" Артем Федорко и гендиректор Фонда развития Дальнего Востока и Арктики (ФРДВ) Алексей Чекунков.

"Взаимодействие институтов развития и крупнейшего онлайн-ритейлера РФ Wildberries создаст возможности для ускоренного развития и акселерации отечественного малого и среднего бизнеса в рамках программы стратегического партнерства", — следует из сообщения. Отмечается, что сотрудничество позволит ускорить цифровизацию, необходимую для развития бизнеса в целом, а также увеличить объемы производства продукции российских предпринимателей, реализуемой на маркетплейсе.

Соглашение подразумевает предоставление МСП финансирования и гарантий, а также оказание нефинансовой поддержки при реализации бизнес-инициатив. Кроме того, проекты МСП, реализуемые на территории Дальнего Востока и Арктики, смогут претендовать на льготное финансирование по линии ФРДВ.

"ВЭБ.РФ активно работает над созданием комфортной и современной городской среды. В основе современной городской экономики – конкурентоспособный малый и средний бизнес. Партнерство институтов развития с Wildberries, одним из лидеров онлайн-ритейла, позволит раскрыть потенциал малого бизнеса и оказать поддержку его развитию", — прокомментировала зампред ВЭБа Романова.

"Стратегическое партнерство с ВЭБ.РФ позволит нам усилить работу с МСП, совместно оказывая необходимую поддержку российскому бизнесу для развития продаж в e-commerce", — отметила гендиректор Wildberries Бакальчук.