МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Туристическая сфера в Москве по итогам первого полугодия потеряла 270 миллиардов рублей, недополученный объем поступлений в бюджетную систему Москвы составляет около 37 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.

"Потери туристского потребления для Москвы только по итогам первого полугодия оцениваются в размере 270 миллиардов рублей, недополученный объем поступлений в бюджетную систему Москвы – около 37 миллиардов рублей. Оказавшись в тяжелой ситуации, отрасль, тем не менее, смогла пережить первую волну эпидемии, а смежные отрасли — даже вернуться к сравнимым с прежними темпам функционирования. Не в последнюю очередь за счет поддержки, оказанной городом", — сообщил Пуртов.

Министр отметил, что режим ограничений оказал негативный эффект на сферу услуг и на туристическую отрасль. По его словам, окончательный размер потерь отрасли можно будет оценить только в конце года.

"При этом уже известно, что Москва как лидер по объему въездного турпотока в России (25 миллионов туристов за 2019 год) за первое полугодие 2020 года потеряла более 6 миллионов туристских прибытий, или порядка 55% совокупного турпотока. В сравнимых с 2019 годом показателях турпотока Москва летом недополучила более 75% туристов, при этом туристские траты сократились примерно на 10-15%", — сообщил министр.

При этом руководитель департамента добавил, что в столице сейчас происходит постепенное восстановление индустрии. Пуртов рассказал, что драйвером роста стал внутренний туризм, популярность которого этим летом выросла почти в 3 раза по сравнению с летом 2014 года.

"Сразу после снятия первых ограничений, с середины июня по август, в столице уже побывало более 1,5 миллионов туристов из регионов РФ. Доля путешественников из центральных, ближайших к Москве регионов страны, возросла на 20% по сравнению с 2019 годом" — отметил он.

По его словам, соответственно росту турпотока выросли обороты и гостиничного сектора, и турагенств.

"По данным контрольно-кассовой техники (ККТ), обороты гостиничного сектора в августе по сравнению с июнем увеличились на 81%, составив 3,7 миллиарда рублей, туристических агентств на 114%, составив 36 миллиардов рублей", — заключил Пуртов.