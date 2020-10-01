МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. АНО "Российская система качества" (Роскачество) считает необходимым дополнить техрегламент о безопасности упакованной питьевой воды требованием размещать на этикетке информационную надпись "обработанная вода", сообщил руководитель организации Максим Протасов.

"Наименование питьевой воды, нанесенной на лицевую сторону этикетки, должно начинаться о слов "обработанная вода". В некоторых странах это уже является нормой", — сказал Протасов в ходе "Всероссийского водного конгресса-2020". В местах продаж природной и обработанной воды их, возможно, стоит отделить визуально, а этот раздел определить на законодательном уровне, как ранее — в отношении молочной продукции, добавил он.

Протасов напомнил, что для обработанной питьевой воды такие маркетинговые уловки, как указание на маркировке места добычи или иного указания на происхождение, являются незаконными, но по-прежнему сохраняются. В качестве примера он привел указание на натуральность воды, надписи на иностранных языках, визуализацию образов, а также товарные знаки, содержащие указание на природное происхождение воды.

В связи с этим предлагается предусмотреть дополнительные требования к маркировке — путем внесения в техрегламент запрета на регистрацию товарных знаков для обработанной питьевой воды, которые содержат слова о природном происхождении или географических объектах происхождения воды, сообщил глава Роскачества.

Он также отметил, что на сегодняшний момент природное происхождение воды невозможно подтвердить достоверно, а требования в техрегламенте являются декларативными из-за отсутствия описания определяющего метода. Выходом может стать формирование ряда баз данных для идентификации источников природной воды, их гидрохимического состава и так далее, а в поддерживающий перечень техрегламента о безопасности упакованной питьевой воды необходимо включить метод определения изотопного состава воды, считает Протасов.