МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Рынок натурального кофе в России в ближайшие три года будет расти в среднем на 3,8% ежегодно, что выше темпов роста сегмента растворимого кофе, который в настоящий момент доминирует на рынке, заявил журналистам директор по маркетингу одного из крупнейших производителей кофе — финской Paulig — в России Александр Копытов.

"Мы полагаем, что динамика будет позитивной, и в перспективе ближайших трех лет натуральный кофе продолжит свой рост во всех каналах. По нашим оценкам, среднегодовой прирост в 2020-2023 годах составит 3,8%. Растворимый кофе пока доминирует на рынке, однако натуральный кофе растет более высокими темпами", — сказал Копытов.

Он также обратил внимание, что спрос на кофе в ритейле продолжает расти, несмотря на снижение доходов населения.

Paulig начала работу на российском рынке в 1992 году, и в настоящий момент это один из основных игроков в сегменте натурального кофе. В 2011 году компания построила завод полного цикла обжарки и упаковки кофе в Тверской области. В августе Копытов в интервью РИА Новости говорил, что компания планирует в будущем году практически удвоить производственные мощности в России.