МОСКВА, 2 окт – ПРАЙМ. При продаже или покупке квартиры необходимо знать нормы законодательства, например, нельзя оформить сделку в валюте. Подобные нарушения могут привести к тому, что человек потеряет всю или почти всю сумму сделки, рассказал агентству "Прайм" эксперт рынка недвижимости Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский.

"Все сделки с недвижимостью на территории России производятся строго в российских рублях. Это требование законодательства. Федеральный закон "О валютном регулировании и валютном контроле" и статья 15.25 КоАП РФ о нарушении валютного законодательства в комплексе предусматривают штраф от 75 до 100 процентов от стоимости сделки", — отмечает эксперт.

Однако, чтобы получить этот штраф, нужно очень постараться. Во-первых, банки не пропустят такую сделку между физическими лицами, поскольку все расчеты по недвижимости еще с начала 2000-х годов ведутся строго в рублях. Даже если цена оговорена в долларах, расчеты все равно будут производиться в российской валюте по текущему курсу, объясняет Кричевский.

Кроме того, такой размер штрафа предусмотрен именно для юридических лиц, в том числе и для предприятий без образования юридического лица и именно за валютные сделки. Даже если покупатель не является резидентом РФ, сделка все равно должна осуществляться в рублях через уполномоченный банк, добавляет он.

Также не стоит забывать о том, что, возможно, придется заплатить налог от сделки государству. "Налоги с продажи платятся при владении недвижимостью менее трех или пяти лет в зависимости от пути получения объекта в собственность. И здесь нужно также помнить о возможности получения налогового вычета в 260 тысяч рублей уплаченного НДФЛ", — объясняет Кричевский.

При наследовании имущества сделка, проведенная раньше трехлетнего срока со дня смерти наследодателя, облагается НДФЛ на всю сумму продажи. При стандартной купле-продаже этот срок увеличивается до пяти лет и из суммы налогооблагаемой базы вычитаются расходы на покупку. Если в двух словах, то безвозмездно получаемое имущество облагается налогом при продаже раньше, чем через три года после вступления того или иного факта в силу, купленное – пять лет, заключил он.