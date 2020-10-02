МОСКВА, 2 окт — ПРАЙМ. Крупнейший российский авиаперевозчик "Аэрофлот" объявляет о следующем этапе увеличения уставного капитала и рассчитывает привлечь не менее 80 миллиардов рублей.

"ПАО "Аэрофлот"… сегодня объявляет о начале следующего этапа в рамках процесса по увеличению уставного капитала, о котором было объявлено 21 сентября 2020 года… В рамках размещения новых обыкновенных акций… группа "Аэрофлот" планирует привлечь не менее 80 миллиардов рублей в целях повышения ликвидности", — говорится в сообщении пресс-службы компании.

Как сообщает компания в пятницу, "Аэрофлот" проведет ряд встреч с инвесторами в рамках SPO начиная со 2 октября.

"Аэрофлот" 21 сентября объявил о начале вторичного публичного размещения (SPO), в ходе которого планирует разместить до 1,7 миллиарда акций. Государство примет в нем участие в объеме, необходимом для сохранения доли в компании не менее текущей — 51,17% акций.

"Ожидается, что в ходе процесса приема заявок от институциональных инвесторов в рамках предложения институциональным инвесторам будут предложены акции на общую сумму около 39 миллиардов рублей. Прием заявок начнется сразу после публикации настоящего сообщения", — говорится в сообщении.

"В рамках институционального предложения компания проведет ряд встреч с инвесторами начиная со 2 октября 2020 года", — отмечает компания.

Компания предложит институциональным инвесторам акции на сумму около 39 миллиардов рублей, прием заявок уже начался.

Акционеры компании по преимущественному праву подали заявки на покупку 987 миллионов акций. Из них государство — на 869,9 миллиона.

"Аэрофлот" 21 сентября объявил о начале вторичного публичного размещения (SPO), в ходе которого планирует разместить до 1,7 миллиарда акций. Государство примет в нем участие в объеме, необходимом для сохранения доли в компании не менее текущей — 51,17% акций.

"В рамках преимущественного права компания получила заявки от акционеров на приобретение 986 997 411 акций, включая заявку от Российской Федерации на приобретение 869 940 480 акций", — говорится в сообщении.